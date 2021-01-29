«الأوروبية للأدوية»: لقاح فايزر لم يظهر أي مشاكل تتعلق بالسلامة

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم الجمعة إن اللقاح الذي طوره تحالف شركتي فايزر الأمريكيةبيونتيك الألمانية لم يظهر أي مشاكل تتعلق بالسلامة، وذلك بعد مرور شهر على بدء حملة التطعيم باللقاح في دول الاتحاد الأوروبي.وأضافت الوكالة أنه لم يتم الإبلاغ عن ظهور أعراض حساسية مفرطة أو آثار جانبية بالنسبة للأشخاص الذين تناولوا الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة إلى أن حالات الوفاة التي حدثت عقب التطعيم ليست لها علاقة باللقاح.وأوضحت الوكالة في تقرير: "تتوافق أحدث بيانات السلامة لهذا اللقاح مع ملف الآثار الجانبية المعروفة"، مضيفة أنه لم يتم تحديد آثار جانبية جديدة.ووافق الاتحاد الأوروبي على استخدام اللقاح في 21 ديسمبر، لكنه استمر في مراقبة الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك أعراض الحساسية المفرطة.