الفلبين تبحث تخفيف القيود على التنقل في الربع الأول من 2021

ذكر وزير التجارة الفلبيني رامون لوبيز أن تخفيف القيود على التنقل في الربع الأول "ممكن للغاية"، حتى بعد ظهور سلالتين من فيروس كورونا أكثر عدوى، مزيدا من الحذر.وقال لوبيز في إيجاز عبر الانترنت إنه جاري دراسة إعادة فتح بعض قطاعات السياحة والصناعات الصغيرة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وقال سيفيرينو رودولفو، المدير التنفيذي لمجلس إدارة الاستثمارات، إن جانب الإمداد من الاقتصاد سليم، وإن الإنتاج مستمر رغم الجائحة.