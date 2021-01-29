«التخطيط»: إشادة دولية بأداء الاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا

- مصر الأعلى جذبا للاستثمارات الأجنبية إفريقيا خلال 2020أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المؤسسات والتقارير الدولية رفعت توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2021، في ظل استمرار أمد جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشارت وزارة التخطيط وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي أشاد بأداء الاقتصاد المصري أثناء ذروة الجائحة العام الماضي 2020، إذ حافظت مصر علي صدارتها بين دول القارة الأفريقية كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر.وأضافت الوزارة، أن تقرير "الأونكتاد" رصد حجم التدفقات الاستثمارية لمصر خلال العام الماضي، والتي تراجعت من 8.5 مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار خلال 2020، تأثرا بالضغوط التي فرضتها الجائحة، إلا أنها ما زالت الأكثر جذبا للاستثمار علي مستوي بلدان إفريقيا.كما تطرق تقرير "التخطيط"، إلى توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني بتعافي الاقتصاد المصري من تبعات جائحة كورونا بوتيرة أسرع مقارنة بغيرها من دول المنطقة الشرق أوسطية.وشملت التقارير الدولية تقريرا صادرا عن معهد "بروكنجز" الدولي للأبحاث، بإطلاق وزارة التخطيط منصة لتتبع الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا عبر الإنترنت، والتي بلغت حتى الآن 432 إجراءً نفذته 77 جهة حكومية.كما أشاد التقرير بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من معدلات انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي ساهم في تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج الدعم الاقتصادي المختلفة التي تم وضعها منذ بداية الوباء، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تعديل توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2020 في مصر من 2.0% إلى 3.55%، وهي الأعلى بين اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.