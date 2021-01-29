إصابة 11 جنديا أمريكيا عقب تناول مادة مجهولة في تكساس

أصيب 11 جنديا أمريكيا فى قاعدة فورت بليس بولاية تكساس عقب تناولهم مادة مجهولة خلال تدريبات ميدانية أمس الخميس.وأعلن الجيش الأمريكى أن 11 من الجنود أصيبوا، واثنان منهم في حالة حرجة بعد تناولهم مادة مجهولة خلال تدريبات ميدانية أمس الخميس.وقالت الفرقة الأولى المدرعة في الجيش الأمريكى فى بيان لها، إن التحقيق جار في الحادث وليس هناك أي تفاصيل إضافية متوفرة حاليا، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.وأشارت الفرقة الأولى إلى أن جميع العسكريين المنخرطين في الحادثة يخضعون حاليا للرقابة الطبية.