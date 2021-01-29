تردد قناة الأهلى الجديدة 2021.. وأبرز البرامج التي تعرضها

تردد قناة الأهلى الجديدة 2021





يمكن لمشجعي النادي الأهلي متابعة جميع مباريات النادي وأخبار اللاعبين عبر قناة الأهلي حيث تم تغير ترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات خلال الساعات أولى من العام الجديد حيث أصبح ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات 11747 معدل تصحيح الخطأ 5/6 ومعامل الترميز 27500 واستقطاب رأسي بتقنية HD حيث تعرض القناة تحديثات لآخر الانتقالات التي حدثت بين اللاعبين وأبرز الصفقات أولا بأول.





أبرز المعلومات عن قناة الأهلي





أنشأت قناة الأهلي الرياضية في عام 2008 حيث حققت نسب مشاهدة عالية لأنها تعتبر المنارة الوحيدة لعشاق النادي الأهلي و محبيه لمعرفة كافة المعلومات عن كل ما يخص النادي من مواعيد المباريات وصفقات تبديل اللعيبة ومواعيد المران للفريق الأول والناشئين في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد غير وعرض بعض المباريات الهامة بشكل حصري بجانب بث بعض مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





خريطة برامج قناة الأهلي Al Ahly





يعرض عبر تردد قناة الأهلى الجديدة 2021 مجموعة مميزة من البرامج الترفيهية في مجال الرياضة أبرزها البت الكبير الذي يقدمه كلا من هاني وسهام صلاح في تمام الساعة العاشرة مساءا طوال أيام الأسبوع وبرنامج ملك وكتابة والذي يقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي ويذاع مرتين أسبوعياً الساعة الثامنة مساء يومي الخميس والاثنين وبرنامج السادسة الذي يقدمه سارة محسن وأحمد سمير ويذاع من الجمعة إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساء وبرنامج التريند الذي يقدمه محمد سعيد و إبراهيم هشام ويذاع من الجمعة إلى الأربعاء في الخامسة مساء





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