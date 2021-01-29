إيران ترد على طلب أمريكا بالعدول عن خطواتها النووية: لن يحدث

أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن مطالبة واشنطن لطهران بالعدول عن خطواتها النووية أولا لن يحدث، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، أكد أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها.وقال بلينكن في أول مؤتمر صحفي له أمس الخميس "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".