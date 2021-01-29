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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لخلاف على تعاطي المخدرات.. تفاصيل طعن سائق لمواطن في دار السلام

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:16 ص
طعن سائق
طعن سائق
عادل عبد العال
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تنشر "الدستور" نص أقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة في اتهام سائق بقتل مواطن بسبب الخلاف على تعاطي المواد المخدرة بمنطقة دار السلام.

أقر الشاهد الأول محمد أحمد، حداد، أنه حال تواجده بمسكن المجني عليه فوجئ بحضور المتهم وحدثت مشادة كلامية بين الأخير والمجني عليه تطورت لشجار فقام على إثرها المتهم باستخلاص سكين من حجرة المجني عليه وكال للمجني عليه ضربة واحدة باستخدامها فاستقرت في صدره.

وأضاف أنه والمجني عليه قاما بالجري خلف المتهم إلا أنه تمكن من الفرار، وأثناء ذلك سقط المجني عليه وبمحاولة إسعافه في إحدى المستشفيات تبين وفاته.

وأضاف الشاهد الثاني عبد النعيم شحات، بائع خضروات، أنه حال تواجده بمحل عمله أبصر المجني عليه مصاب بطعنه في صدره ويجري خلف شخص ممسك سلاح أبيض سكين، وأثناء ذلك سقط أرضا.

وأكد أحمد محمود، رائد شرطة ومعاون مباحث قسم دار السلام، بتوصله من خلال التحريات إلى صحة الواقعة الخاصة بقيام وعلى إثر خلافات على تعاطي المواد المخدرة حدثت مشادة كلامية تطورت لشجار قام المتهم باستخلاص سكين من مسكن المجني عليه وتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم يحيي محمد، سائق بجرح المجني عليه محمد شحاته عمدا حال حضوره مسكن الأخير ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثرها سلاح أبيض سكين من مسكن ضحيته قاصدا إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه فكال له طعنة استقرت في صدره فاحدثت إصابته والتي أفضت إلى موته.

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