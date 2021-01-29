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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

82 مليون مشترك شاهدوا «بريدجرتون» على نتفليكس في 4 أسابيع

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:03 ص
مسلسل بريدجرتون
مسلسل "بريدجرتون
وكالات
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أعلنت منصة نتفليكس أن 82 مليون مشترك شاهدوا مسلسل "بريدجرتون" الأمريكي للمنتجة شوندا رايمس منذ بدء عرضه على المنصة قبل شهر، وهو رقم قياسي للمشاهدة في أربعة أسابيع.

وكان مسلسل "ذا ويتشر" المقتبس من سلسلة روايات "هيرويك فانتاسي" يستحوذ حتى الآن على الرقم القياسي للمشاهدة على مدى أربعة أسابيع، إذ حضره 76 مليون مشترك في الشهر الأول بعد توفره على المنصة في ديسمبر 2019.

ولا تخضع الإحصاءات التي تنشرها "نتفليكس" لتدقيق أي طرف ثالث، خلافًا لما هي الحال في ما يتعلق بنسب المشاهدة في التلفزيون التقليدي.

والمسلسل مقتبس من روايات تاريخية ألفتها جوليا كوين، وتدور أحداثه عام 1813 في إنجلترا، حين كان أمير ويلز وصيًا على العرش بسبب عجز والده الملك، وهي حقبة شهدت حركة ثقافية ناشطة كانت من أبرز وجوهها الكاتبتان جين أوستن وماري شيلي.

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