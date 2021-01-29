سويسرا: إصابات كورونا تصل لـ519 ألفا و404 حالات

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 519 ألفا و404 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9308 حالات.وأشارت إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 من المصابين.وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.