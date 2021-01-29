أول فيديو لحريق عقار التوفيقية

حصل «الدستور» على أول فيديو للحريق الذي نشب بعقار بمنطقة التوفيقية بالقاهرة صباح اليوم الجمعة.نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب بعقار يحتوي على عدد من المحلات التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة.تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة التوفيقية، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، والمحلات الخاصة بسوق التوفيقية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.