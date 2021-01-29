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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تفاصيل اندلاع حريق بـ18 محلا في التوفيقية برمسيس

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:14 ص
حريق بـ 18 محل بالتوفيقية
حريق بـ 18 محل بالتوفيقية فى رمسيس
حسام التمساح
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فتحت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام الأول، تحقيقات موسعة في حريق مخزن بسوق التوفيقية بمنطقة برمسيس، واشتعال النيران بـ18 محلا، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق واعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تفاصيل اندلاع حريق بـ18 محلا بسوق التوفيقية 


وأمرت النيابة بتكوين لجنة من محافظة القاهرة للكشف عن الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة للعقار المحترق والمحلات الـ18، وإعداد تقرير مفصل بها.

أقوال الشهود فى حريق سوق التوفيقية

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان الذين كشفوا أن النيران اندلعت صباح اليوم بمخزن لمول شهير بالمنطقة، ثم امتدت للطوابق الثاني والثالث للعقار وباقي المحلات.

وأضافوا أنهم حاولوا إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإسعاف لكنهم لم يستطيعوا كون الحريق كبيرا.

وكشفت التحقيقات الأولية عدم وقوع إصابات بشرية بسبب الحريق، وتبين أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن وامتدت النيران إلى باقي الأدوار، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد ب نشوب حريق مخزن قطاع غيار، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

الوقاية من الحريق

 
تتم الوقاية من الحريق بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده، ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين في الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائي واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائي والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.

إجراءات الوقاية من الحرائق

ومن إجراءات الوقاية من الحريق التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل، إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق، تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى (التلقائى).

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