تفاصيل اندلاع حريق بـ18 محلا في التوفيقية برمسيس

تفاصيل اندلاع حريق بـ18 محلا بسوق التوفيقية



وأمرت النيابة بتكوين لجنة من محافظة القاهرة للكشف عن الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة للعقار المحترق والمحلات الـ18، وإعداد تقرير مفصل بها.



أقوال الشهود فى حريق سوق التوفيقية

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان الذين كشفوا أن النيران اندلعت صباح اليوم بمخزن لمول شهير بالمنطقة، ثم امتدت للطوابق الثاني والثالث للعقار وباقي المحلات.



وأضافوا أنهم حاولوا إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإسعاف لكنهم لم يستطيعوا كون الحريق كبيرا.



وكشفت التحقيقات الأولية عدم وقوع إصابات بشرية بسبب الحريق، وتبين أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن وامتدت النيران إلى باقي الأدوار، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد ب نشوب حريق مخزن قطاع غيار، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

الوقاية من الحريق



تتم الوقاية من الحريق بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده، ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين في الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائي واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائي والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.



تتم الوقاية من الحريق بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده، ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين في الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائي واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائي والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.