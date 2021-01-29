المكسيك تسجل 1506 وفيات جديدة بكورونا وتتجاوز الهند
الجمعة 29/يناير/2021 - 07:53 ص
وكالاتطباعة
سجلت وزارة الصحة المكسيكية 18670 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1506 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و825519 والوفيات إلى 155145.
ويرفع عدد الوفيات الأخير الرقم الإجمالي إلى مستوى يتجاوز ذلك المسجل في الهند، ومن ثم تجيء المكسيك في المركز الثالث من حيث أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا في العالم.
ويرفع عدد الوفيات الأخير الرقم الإجمالي إلى مستوى يتجاوز ذلك المسجل في الهند، ومن ثم تجيء المكسيك في المركز الثالث من حيث أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا في العالم.