«علامات الطريق الروحي».. العظة الأحدث للأنبا توماس

بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، العظة الأحدث لأسقف الإيبارشية الأنبا توماس، عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "علامات الطريق الروحي"، والذي ناقش خلالها حياة القديس يوحنا المعمدان كنموذج للحياة الروحية المسيحية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.