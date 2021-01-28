الإحصاء: 624.7 مليون دولار صادرات مصر من العجائن خلال 10 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من عجائن ومحضرات غذائية إلى حدود 624.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 575.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة تقارب 50 مليون دولار.كما سجلت صادرات مصر من خضر مجمدة إلى 156.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 136.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.