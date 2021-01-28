وكالة إغاثة تحذر من تضرر 30 ألف شخص من الفيضانات بموزمبيق

حذرت وكالة إغاثة في موزمبيق، الخميس، من احتمال تعرض أكثر من 30 ألف شخص للضرر جراء الفيضانات في إقليم جازا الجنوبي خلال اليومين القادمين.أوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث المختصة بشؤون الإغاثة بموزمبيق في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أن هذه الفيضانات تنجم عن ارتفاع منسوب المياه فى نهرى ليمبوبو وشاينجويدزى جراء غزارة الأمطار بعد هبوب الإعصار "إلويز" الذى اجتاح المناطق الوسطى فى موزمبيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسبب فى تشريد آلاف الأشخاص.وحثت وكالة الاغاثة سكان منطقتى إكساى - إكساى وليمبوبو على مغادرة هاتين المنطقتين من أجل سلامتهم من الفيضانات المتوقع حدوثها خلال اليومين القادمين.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الإثنين الماضى أن حوالى 7 آلاف شخص تشردوا وأن أكثر من 5 آلاف منزل تدمرت أو تعرضت لأضرار من جراء الفيضانات.من ناحيته ذكر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف أن نحو 176 ألف شخص اضيروا بشدة جراء الإعصار وأن نصف المتضررين كانوا أطفالًا.وأشار صندوق اليونسيف إلى أن مياه الفيضات غمرت مناطق كثيرة بالفعل وأن الأمور تتجه نحو الأسوأ.