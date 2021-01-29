سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-1-2021
الجمعة 29/يناير/2021 - 07:14 ص
ياسمين محمودطباعة
شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 29-1-2021، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال حركة تداولات بسوق المال في البنوك المحلية والأجنبية في ظل العطلة الرسمية ليومي الجمعة السبت، ليبلغ متوسط سعر الريال السعودي للشراء 4.17 جنيهًا وللبيع 4.20.
عالميًا، مازالت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، تؤثر بشكل كبير علي حركة البنوك وسعر العملة السعودية نتيجة الاجراءات الاحترازية والقيود في العالم لتقليل من حجم تفشي الإصابة بالفيروس، وذلك بعد تخطي عدد الإصابات المؤكّدة بكورونا حول العالم 100 مليون إصابة، منذ ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين في نهاية عام 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.
ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري أمام الجنيه المصري للشراء 4.20 جنيهًا وللبيع 4.11، وفي البنك التجاري الدولي للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11، كما بلغ سعر الريال في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13، وفي بنك مصر سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10.
بالمقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" علي انخفاض 380.61 نقطة، ليقفل عند مستوى 25927.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 631 صفقة.
عالميًا، مازالت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، تؤثر بشكل كبير علي حركة البنوك وسعر العملة السعودية نتيجة الاجراءات الاحترازية والقيود في العالم لتقليل من حجم تفشي الإصابة بالفيروس، وذلك بعد تخطي عدد الإصابات المؤكّدة بكورونا حول العالم 100 مليون إصابة، منذ ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين في نهاية عام 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.
ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري أمام الجنيه المصري للشراء 4.20 جنيهًا وللبيع 4.11، وفي البنك التجاري الدولي للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11، كما بلغ سعر الريال في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13، وفي بنك مصر سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10.
سعر الريال السعودي اليوموواصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره أمام الجنيه المصري ليسجل في بنك عودة للشراء 4.19 جني وللبيع 4.11، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 4.23 جنيه وللبيع 4.07، وفي بنك البركة الاسلامي سجل للشراء 4.23 جنيه وللبيع 4.08، وفي البنك العربي الافريقي الدولي بلغ سعر الريال للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.07، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10.
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة السعوديةوعلي صعسد حركة البورصة، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس الخميس ختام التعاملات علي ارتفاع ملحوظ، ليسجل 22.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 8807.02 نقطة، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم.
بالمقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" علي انخفاض 380.61 نقطة، ليقفل عند مستوى 25927.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 631 صفقة.