الدنمارك تعلن عزمها تمديد القيود المفروضة بسبب كورونا

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن أن بلادها سوف تمدد القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا حتى 28 فبراير المقبل.وأوضحت فريدريكسن - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أن الطفرة الجديدة من الفيروس آخذة في الانتشار "بالرغم من القيود التي لدينا".وقالت فريدريكسن "لا يمكننا وقف الانتشار، لكن علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لإبطائه".يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في الدنمارك يبلغ حوالي 197 ألف شخص.