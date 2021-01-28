اليمن: انقلاب مليشيا الحوثي على اتفاق يسمح لفريق فني بمعاينة ناقلة صافر

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على اتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص ناقلة النفط صافر.وقال معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن مليشيا الحوثي تراجعت من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق اممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر، وتقييم الوضع الفني بصيانتها او تفريغ حمولتها التي تزيد علي مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير المقبل.وأضاف الإرياني أن تراجع مليشيا الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط ‎صافر ملفا لابتزاز المجتمع الدولي، والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من المخاطر كارثية بيئية واقتصادية وانسانية ناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، مطالبا المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها منظمة ارهابية.