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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«نائبة التنسيقية» تدين تدخلات الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري

الخميس 28/يناير/2021 - 09:02 م
النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس
محمد الشريف - إسلام نصير
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أدانت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كل ما تتعرض له مصر من تدخلات سافرة في شأنها الداخلي، وذلك في بيان رسمي لها خلال صفحتها الرسمية.

وقالت: "أدين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكي على التدخل في الشأن الداخلي المصري والادعاء أنهم أوصياء على حقوق الإنسان المصري بل وعمل تكتل للبحث في هذا الملف بأي صفة يمارسون هذا التبجح السياسي، فالشعب المصري لديه برلمانه ومؤسساته القادرة على الدفاع عن مصالحه ويجب على الكونجرس الأمريكي أن يعلم أننا كنواب للشعب المصري لن نقف مقيدي اليد في الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وسنتصدي لكل من يعتقد أنه يستطيع إخضاع مصر لمصالحه."

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