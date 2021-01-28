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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يشيد بتوجيهات السيسي بتوفير أحدث المعدات لتطوير الريف

الخميس 28/يناير/2021 - 08:15 م
النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع وبشكل يضمن تنفيذ هذا المشروع بجدارة.

وقال أبو عايشة خلال تصريحات له اليوم، إن التوجيهات الرئاسية تكشف الإصرار عن تقديم مشروع طموح وعملاق يرضي عشرات الملايين من المصريين ويحقق الفائدة المرجوة للوطن وينهض بالريف المصري.

وأضاف أن المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري يستهدف الارتقاء بحياة نحو 60 مليون مواطن مصري يعيشون فيه وتطوير البنية التحتية في الريف وتجديد شبكات المياه والكهرباء واستكمال شبكات الصرف الصحي والنظر في كل ما يحتاجه الريف المصري ونحو 1500 قرية على خطة التطوير، مشددا على أنه لولا الإصلاح المالي والاقتصادي لم تكن مصر قادرة على أن تخطو في هذا المشروع أو تحلم بتنفيذه.

وأوضح أن مشروع تطوير الريف المصري سيعيد للريف بهاءه ورونقه من جديد ويفتح عشرات الالاف من فرص العمل ومجالات واسعة أمام الصناعة المصرية في مختلف المجالات، مؤكدا انه مشروع متكامل بمعنى الكلمة، موضحا ان الرئيس السيسي سيستكمل سلسلة مشاريع غير مسبوقة في الوطن في العاصمة الإدارية وفي إنشاء القطار الكهربائي واستكمال مشاريع الاسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الجبارة في الوطن.

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