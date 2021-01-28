تونس والسعودية تبحثان دعم العلاقات الثنائية

بحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الخميس، مع السفير الجديد للمملكة العربية السعودية لدى تونس، العزيز بن علي الصقر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات.جاء ذلك حسب بيان لرئاسة الوزراء التونسية، أثناء استقبال المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، للسفير الجديد.وأضاف البيان أن السفير السعودي أبلغ رئيس الحكومة التونسية تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، معربا عن سعادته بالعمل في تونس، التي تجمع شعبها والشعب السعودي علاقة متينة.