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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: اكتشاف 149 حالة من السلالة البريطانية لكورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:04 م
ردولف أنشوبير
ردولف أنشوبير
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أعلن وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير تسجيل 149 حالة من فيروس كورونا المتحور، "السلالة البريطانية" ("B.1.1.7.")، وثلاث حالات من فيروس كورونا المتحور "سلالة جنوب افريقيا" ("B.1.351")، على مستوى جميع الولايات في النمسا.

وقال الوزير النمساوي - في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن أنواع الفيروسات الخطيرة وصلت إلى النمسا، وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتقييم الموقف وتحديد اتجاهات ووتيرة انتشار العدوى.

وأشار الى أن إجمالي طفرات الفيروس في النمسا 152 حالة من إجمالي الحالات النشطة فى البلاد بالفيروس والبالغة 14 الفا و800 حالة.

ولفت الوزير إلى استمرار زيادة عدد الفحوصات اليومية للحالات المتشبه باصابتها بالفيروس اضافة الى الانتهاء من خطط مكثفة لتطعيم كبار السن والفئات الخطرة ضد فيروس كورونا فى الشهر المقبل.

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