أهالي شارع المدارس بحلون يستغيثون من طفح الصرف الصحي

وردت إلى جريدة «الدستور» استغاثة سكان المدارس بمنطقة ركن فاروق بحلوان، يطالبون فيها بتوفير صرف صحي عمومي في المنطقة.وقال سكان المنطقة إنهم دشنوا صرف صحي بجهود ذاتية، غير أن الشبكة التي نفذوها كثيرًا ما تغرق المنطقة جراء الطفح المستمر.وأضافوا: «نعيش في معاناة منذ 5 سنوات، وهو ما يعرض أطفالنا للأمراض، ويوقف الحياة في تلك الشوارع، فلا يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج طوال فترة غرق الشوارع، نناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توجيه المسئولين في الحي بالتعاون مع وزارة الإسكان للتفتيش على الشبكة ومحاولة علاج الطفح المتكرر».تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة «معاك خطوة بخطوة» التي أطلقتها «الدستور» في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولًا للحل، إيمانًا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.