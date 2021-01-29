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محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:03 ص
الطقس
الطقس
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر وكذلك تفاصيل درجات الحرارة اليوم بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، ترتفع عمليات البحث يوميًا على الإنترنت " جوجل " من قبل المواطنين، عن حالة الطقس والأرصاد الجوية في مصر، وذلك بعد أن شهدت العديد من المحافظات والمدن ومن ضمنها القاهرة حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة وخصوصًا في فترة الشتاء، لأن يوميًا يتوقع المواطنين بسقوط الأمطار أو انخفاض درجة الحرارة خصوصًا ليلًا.

لذلك يقدم لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص درجات الحرارة في القاهرة وباقي المحافظات والمدن، تابع معنا.. حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر.

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظاهر الجوية التي ستتعرضلها القاهرة وباقي المحافظات والمدن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وبالأخص "الإسكندرية " خلال فترة اليوم الجمعة 29-1-2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 لذلك تابع معنا.. الظواهر الجوية المتوقعة.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

1 - انخفاض في درجة الحرارة على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية.

2 - ستشهد مناطق في القاهرة الكبرى ومدن القناة أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

3 - ستشهد تلك المناطق أمطار غزيرة وهي: (الإسكندرية - دمياط - مرسى مطروح - السلوم - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - رفح - البحيرة - العريش)، ولكن ستكون الأمطار على فترات متقطعة.

4 - وستهل الأمطار ولكن خفيفة جدًا على (المنوفية - الشرقية) ولكن على فترات متقطعة.

5 - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن إضرابات في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج حاولي مايقرب إلى 2.5 لـ 3 أمتار، وبالنسبة للبحر الأحمر فسيكون ارتفاع الموج حاولي 2.5 لـ 3 أمتار أيضًا.

6 - ستشهد السواحل الشمالية إلى أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

7 - وستشهد المحافظات يوم الأحد المقبل ويوم الثلاثاء المقبل، استقرارًا في درجات الحرارة حتى يسود الطقس بالدفئ نهارًا وسيكون شديد البرودة ليلًا، وفقا لهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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