أفلام وثائقية وورش فنية احتفالا بأعياد الشرطة بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة المنيا فيلما بعنوان "كنت أعرفة" من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وذلك احتفالا بأعياد الشرطة، وفى هذا الإطار ومن خلال أنشطة الأونلاين قدم العديد من المواقع الثقافية بالفرع ورشا فنية متنوعة منها قصر ثقافة مغاغة.حيث نظم القصر ورشة فنية بمناسبة عيد الشرطة و٢٥ يناير قدمها بشير محمد سعد، بجانب عرض لفيلم دكان عم أفندى، ونظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية احتفالا بعيد الشرطة و٢٥ يناير مع الفنانة إيمان سليمان، بجانب ورشة فنية رسومات بالقلم الرصاص للأطفال.أقام بيت ثقافة سمالوط محاضرة تثقيفية بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وإهتمام الدولة بهم" حاضرها محمد رشدي عبد الباسط، وتحدث عن أهم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومنها المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، واحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم والتأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإحتياجات، الإلتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وغيرها من حقوق.بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان "أهمية القراءة" حاضرها الدكتور جعفر أحمد حمدي وتحدث عن أهمية القراءة للفرد وللمجتمع، كما ناقشت مكتبة شم البحرية كتاب بعنوان "أقنعة العولمة السبعة" من تأليف الدكتور نبيل راغب، ناقشه ايمن عبد الرازق.