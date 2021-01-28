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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوظبي تستقبل أول رحلة من مطار ‫البحرين

الخميس 28/يناير/2021 - 05:11 م
مطار ‫البحرين
مطار ‫البحرين
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استقبلت أبوظبي، اليوم الخميس، أول رحلة طيران قادمة من مطار البحرين الدولي، بعد بدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، وذلك ضمن منحة الإمارات لمملكة البحرين المقدمة عام 2013 في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 9.1 مليار درهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تضمن مشروع تحديث مطار البحرين الدولي استكمال مبنى المسافرين أحد أهم الخطط الشاملة لتطوير المطار، حيث صُمم خصيصا للارتقاء بمكانته الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030.

واستقبل محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية الوفد القادم من مطار البحرين الدولي برئاسة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من المسؤولين البحرينيين كما كان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين في صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال السويدي إن استكمال أعمال مبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي يشكل انطلاقة قوية لمسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها البحرين، وخطوة مهمة على طريق إنجاز كافة مراحل مشروع تحديث المطار وصولا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع الحكومة البحرينية إلى تحقيقها.

وأكد، حرص القيادة للإمارات على مساندة ودعم الأشقاء في البحرين لتنفيذ برامجهم وخططهم الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية قام بالتعاون مع الحكومة البحرينية بتمويل عدة مشاريع تنموية في قطاعات استراتيجية، مثل الإسكان والمياه والصحة والنقل، حيث ساهمت تلك المشاريع في دعم الجهود الدؤوبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

من جانبه، قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني إن تدشين مبنى المسافرين الجديد بإطلاق أول رحلة طيران الى الإمارات جاء بتوجيهات من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء تأكيدًا على العلاقات المتميزة والمتجذرة بين البلدين وتجسيدا للمكانة الخاصة التي تحتلها الإمارات لدى البحرين قيادة وشعبا، مثمنا العلاقات الثنائية الراسخة، مشيدا بالدعم المقدم من الإمارات في تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن برنامج التنمية الخليجي وما يعكسه ذلك من أسمى صور التلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين البلدين.

ويعد مشروع توسعة مطار البحرين الدولي أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية، وأهمها في قطاع النقل الجوي منذ أكثر من 20 عامًا، إذ يضم المشروع مبنى جديدا للمسافرين تبلغ مساحته 4 أضعاف المبنى الحالي، بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا.

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