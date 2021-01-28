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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رابط موقع دعم مصر لتسجيل المواليد الجدد ورقم الموبايل والفصل الاجتماعي

الخميس 28/يناير/2021 - 07:10 م
التموين
التموين
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول رابط موقع دعم مصر لتسجيل المواليد الجدد ورقم الموبايل والفصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، حيث يرغب الكثير في إضافة مواليد جدد عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد أن فتحت وزارة التموين الباب لإضافتهم الفترة الماضية.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل المواليد الجدد ورقم الموبايل

حرص الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية على تقديم طلبات لإضافة المواليد عبر موقع دعم مصر الذي خصصته وزارة التموين، هو موقع مصر الرقمية ليتمكن المواطن من تفعيل أيةة إجراءات خاصة بالتموين من استخراج بطاقة أو بدل فاقد، أو فيما يخص إضافة المواليد، حيث اتجهت الدولة إلى ميكنة العديد من الخدمات الخاصة بالمؤسسات، في ظل ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا المستجد.

ويمكن للمواطن الدخول عبر الرابط الآتي لإضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين من هنا.

كما يمكنه الاتصال عبر الخط الساخن 19959، للاستفسار عن جميع الأمور المتعلقة بكافة التموين، وبعد أن يسجل المواطن الدخول عبر الرابط السابق، يقوم بإدخال رقم البطاقة التموينة، ورقم المحافظة، والأسم رباعي، ثم رقم البطاقة، وإدارة التموين التابع لها، وسم مكتب التموين التابع له.

وتتضمن أيضا الخطوات، اختيار إضافة مواليد، وإدخال البيانات الخاصة بهم عبر موقع دعم مصر، وتحميل كافة المستندات المتعلقة بالإضافة، ثم الضغط على إرسال، وانتظار فحص الطلب.

خطوات تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر

يستطيع المواطن  الدخول عبر موقع دعم بكل سهولة من خلال الرابط السابق، حتى يتمكن من تسجيل رقم الهاتف الخاص به الذي من خلاله يتمكن من متابعة كافة الخدمات الخاصة بوزارة التموين التي تقدمها باستمرار، حيث اشترطت الوزارة إلا يكون يكون رقم الهاتف باسم الشخص صاحب البطاقة، ومن الممكن أن يكون باسم أحد المواطنين المنضمين لبطاقة التموين والمستفيدين بها، بحيث يكون مسجل باسمه في إحدى شركات الإتصالات الموجودة في مصر.

تحديث بطاقة التموين برقم الهاتف


وبعد معرفة رابط موقع دعم مصر لتسجيل المواليد الجدد ورقم الموبايل، وأما عن الخطوات لتسجيل رقم الهاتف فجاءت كالتالي: أن يدخل المواطن على خانة أدخل رقم الموبايل، وأن يقوم بإدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة به، وكتابة المحافظة التابع لها الشخص، كما يمكنه تسجيل أكثر من رقم موبايل خاص به أو بأفراد عائلته المستفيدين بالبطاقة التموينة، ثم يقوم بعد ذلك باختيار أى خدمة يريد أن يعرفها من على الموقع.

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