رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة روسية تقر بقانونية اعتقال نافالني

الخميس 28/يناير/2021 - 04:53 م
نافالني
نافالني
عبير سليم
طباعة
رفضت محكمة روسية، اليوم الخميس، طعنًا قدمه محامو الناشط المعارض أليكسي نافالني، ضد قرار اعتقاله لمدة 30 يومًا، حتى 15 فبراير القادم.

ووفقًا لما نقلته شبكة روسيا اليوم عن وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد أمرت محكمة مقاطعة موسكو في جلسة عقدتها اليوم بمشاركة "نافالني" بواسطة الفيديو، إبقاء الحكم الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن محكمة مدينة خيمكي.

وأصر الناشط المعارض في كلمته أمام القضاء على أنه تعرض لمخالفات جسيمة خلال محاكمته، وطالب القضاء بمنحه فرصة للتحدث مع محاميه دون حضور أي أطراف ثالثة، ووافقت المحكمة على تلبية هذا الطلب.

واعتقلت السلطات الروسية "نافالني" أوائل يناير، فور عودته من ألمانيا التي نقل إليها في أغسطس بعد تعرضه لتسميم مزعوم، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقًا بتهمة الاختلاس.

ولجأت الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات إلى القضاء بطلب إلغاء قرار وقف تنفيذ عقوبة السجن بحق "نافالني" في تلك القضية.

ونظمت في مختلف مدن روسيا السبت الماضي تلبية لنداء من "نافالني" مظاهرات غير مرخص بها، وقد دعا أنصاره إلى تنظيم حملات مماثلة نهاية الأسبوع الجاري، رغم تحذيرات السلطات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

اليوم.. محاضرة «جولات حضرية» مع المخطط العمراني كريم إبراهيم

سهير المصادفة: إن المخطوطات لا تحترق

سعاد سليمان: من الصعب طرح الكتابة الأولى على القارئ العادي

الفنان رضا خليل: معرض «تعايش» يمزج الواقع بالحلم والذكريات