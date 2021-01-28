محكمة روسية تقر بقانونية اعتقال نافالني

رفضت محكمة روسية، اليوم الخميس، طعنًا قدمه محامو الناشط المعارض أليكسي نافالني، ضد قرار اعتقاله لمدة 30 يومًا، حتى 15 فبراير القادم.ووفقًا لما نقلته شبكة روسيا اليوم عن وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد أمرت محكمة مقاطعة موسكو في جلسة عقدتها اليوم بمشاركة "نافالني" بواسطة الفيديو، إبقاء الحكم الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن محكمة مدينة خيمكي.وأصر الناشط المعارض في كلمته أمام القضاء على أنه تعرض لمخالفات جسيمة خلال محاكمته، وطالب القضاء بمنحه فرصة للتحدث مع محاميه دون حضور أي أطراف ثالثة، ووافقت المحكمة على تلبية هذا الطلب.واعتقلت السلطات الروسية "نافالني" أوائل يناير، فور عودته من ألمانيا التي نقل إليها في أغسطس بعد تعرضه لتسميم مزعوم، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقًا بتهمة الاختلاس.ولجأت الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات إلى القضاء بطلب إلغاء قرار وقف تنفيذ عقوبة السجن بحق "نافالني" في تلك القضية.ونظمت في مختلف مدن روسيا السبت الماضي تلبية لنداء من "نافالني" مظاهرات غير مرخص بها، وقد دعا أنصاره إلى تنظيم حملات مماثلة نهاية الأسبوع الجاري، رغم تحذيرات السلطات.