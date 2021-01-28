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منوعات

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

الخميس 28/يناير/2021 - 05:43 م
قنوات النايل سات
قنوات النايل سات
أحمد عوض
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يهتم متابعي القنوات الفضائية في مصر والوطن العربي بالبحث عن تغيرات تحميل ملف قنوات جميع ترددات النايل سات 2021، كما تحظى منصة إيجي بست على اهتمام كبير، في إطار حرصها على الإلمام بأغلب الأفلام العربية والأجنبية، لذا زاد البحث عن تردد قناة إيجي بست الجديدة egy best.

تردد قناة ايجي بست الجديدة 2021 egybest

يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي الشهير النايل سات عبر تردد 11179، وعلى الاستقطاب: أفقي، أما عن معدل الترميز 27500، وأما عن معامل التصحيح 5/6

تحميل ملف قنوات جميع ترددات النايل سات 2021

تردد قناة cbc الجديد 2021

- رقم التردد هو: 11785 معدل الترميز: 27500
-القمر الصناعي: "نايل سات" Nilesat، الاستقطاب: Vعمودي.
- أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة cbc +2

-معدل الترميز: 27500، رقم التردد هو: 11488

القمر الصناعي: Nilesat "نايل سات"، معامل تصحيح الخطأ: 34

الاستقطاب: H أفقي.

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2

تردد قناة سي بي سي سفرا cbc sofra

-معدل الترميز: 27500، رقم التردد: 11390
-القمر الصناعي: nile sat، الاستقطاب: H أفقي.
- رقم معامل تصحيح الخطأ على النايل سات هو: 3\4

تردد قناة cbc اكسترا

-توجد القناة cbc extra على القمر الصناعي: Nilesat

- رقم التردد هو: 11390
- رقم معدل الترميز: 27500
-الاستقطاب: H افقي.
- رقم معامل تصحيح الخطأ: 3\4
 تردد قناة dmc الجديد
-الرقم هو 11449 أفقي

معامل تصويب الخطا: 5/6

-معدل الترميز: 27500

تحميل ملف قنوات جميع ترددات النايل سات 2021

تردد قناة سي بي سي CBC الجديد

-التردد الجديد هو: 11785 رأسي

-رقم معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة الحمرا الجديد


-12207 عمودي
تردد قناة النهار الجديد 2021
يمكن ضبط القناة عبر التردد: 11785 رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6 وأما بالنسبة عن استقطاب معدل الترميز 27500
تردد قناة ON أون تي في
-10853 أفقي H.

الجدير بالذكر أن التطورات التي تحدث في ترددات القنوات ترجع إلى وجود انحرافات طبيعية في مسارات الأقمار الصناعية.

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