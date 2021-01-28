تراجع إنتاج السيارات الجديدة فى بريطانيا لأدنى مستوى منذ 36 عامًا

أفادت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، بأن عدد السيارات الجديدة التى يتم إنتاجها انخفض بواقع الثلث خلال عام 2020، وذلك يعد أدنى مستوى للإنتاج منذ 36 عامًا.وجاء في تقرير نُشر، اليوم الخميس، أن تصنيع السيارات تراجع بنسبة 29.3% مقارنة بعام 2019، ليسجل 920 ألفًا و928 وحدة.ويرجع انخفاض الإنتاج لجائحة كورونا، في ظل إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعى، ولكن الغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتراجع الطلب في الخارج أسهما أيضًا فى تراجع الإنتاج.وانخفض الإنتاج للمشترين بالخارج بنسبة 29.1% خلال عام 2020 ليصل إلى 749 ألفًا و38 وحدة، فى حين تراجع الإنتاج للمشترين فى بريطانيا بنسبة 30.4% لتصل إلى 171 ألفًا و890 وحدة.ووصف المدير التنفيذي للرابطة مايك هاويس، الإحصاءات "بالأسوأ خلال جيل"، مضيفًا أن خسائر الوظائف فى القطاع بلغت نحو 10 آلاف العام الماضى.