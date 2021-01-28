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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

توقعات الأبراج في شهر فبراير 2021

الخميس 28/يناير/2021 - 05:05 م
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى احمد، توقعات جميع مواليد الأبراج الفلكية لشهر فبراير على النحو التالي:

- برج الحمل

مهنيا: الكواكب مجتمعة بمنزل المشروعات عند مواليد برج الحمل تمنحهم بلاغة وحسن تصرف، ويهزمون القلق ويقومون بجهود ناجحة وينفعهم اعتمادهم على أنفسهم.

عاطفيا: كوكب فينوس يمنحهم الفرص، لعقد لقاءات مبهجة مع الشريك وتجمعهم به أوقات رائعة.

- برج الثور

مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج الثور كل الحماس، وقد يقومون بنشاط يتوج بالنجاح.

عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس مما قد يتسبب في حدوث سوء تفاهم مع الشريك.

- برج الجوزاء

مهنيا: جميع الكواكب بمنزل الحظ لمواليد برج الجوزاء، تمنحهم مهارة ويتصرفون بحنكة أمام المستجدات، ويواجهون العقبات بعقل واع.

عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يعدهم بفترة انسجام وتواصل بسلاسة مع الشريك.

- برج السرطان

مهنيا: يتحرر مواليد برج السرطان من القيود ويبدون متألقين وسريعين البديهة، ويتبعون الطرق الدبلوماسية لكي يصلوا لأهدافهم.

عاطفيا: كوكب المريخ بمنزل الأصدقاء، يجعلهم راغبين في الاهتمام بالأهل والأصحاب وبمن يحبون.

- برج الأسد

مهنيا: هذا الوقت مثالي لإنجاز أعمال وأمور عالقة لمواليد برج الأسد، ورغم الضغوط يتمتعون بالنشاط واليقظة.

عاطفيا: كوكب فينوس وكوكب المريخ معاكسان، وقد يخلقان خلافات أو سوء تفاهم عاطفي.

- برج العذراء

مهنيا: جميع الكواكب بمنزل العمل عند مواليد برج العذراء، يجعلهم أكثر تصميما على النجاح، ورغم الضغوط لديهم فرص كبيرة للتقدم والإنجاز.

عاطفيا: الفلك يدعم حياتهم العائلية والعاطفية، ويعيشون أجواء حلوة، ويحققون توافق مع الأحباب.

- برج الميزان

مهنيا: يدفع الفلك مواليد برج الميزان لوضع برنامج لتقدمهم، ويجهزون لقاءات تنشأ عنها فوائد في المستقبل.

عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يحيطهم بالحب من كل جانب، ويعيدهم بلقاءات عاطفية رومانسية.

- برج العقرب

مهنيا: رغم الضغوط على مواليد برج العقرب، يمكنهم أن يجدوا الوسيلة للخروج من أي مأزق ويعطوا انطباع جيد عن انفسهم.

عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس، يجب عليهم التحكم في أعصابهم إذا تعرضوا للوم من الشريك.

- برج القوس

مهنيا: لدي مواليد برج القوس شغف بالمعرفة يجب ان يحترسوا ولا يتعجلوا الأمور تفاديًا لأي نتائج سلبية.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل العلاقات يمنحهم ثقة بأنفسهم ويطمئنهم ويعدهم بحب كبير مع الشريك.

برج الجدي:

مهنيا: الفلك يساعد مواليد برج الجدي أن يفكروا بواقعية، ويهتمون بمستقبلهم وبتنمية مدخراتهم وجاهزين لبدء فصل جديد من حياتهم.

عاطفيا: كوكب المريخ في منزل الحب يعدهم بأوقات سعيدة عاطفيًا، وتواصل بصورة أفضل مع الشريك.

- برج الدلو

مهنيا: رغم المسؤوليات الكثيرة على مواليد برج الدلو فهم متمتعين بالطاقة ويلفتون الانتباه، ويستطيعون أن يكونوا أكثر إصرار وحزم وينظموا وقتهم.

عاطفيا: كوكب فينوس يمدهم بالسحر والجاذبية، ويمنحهم ذلك شعور بالثقة.

- برج الحوت

مهنيا: يحالف الحظ مواليد برج الحوت ويبدون بكامل لياقتهم، ويحصلون على أهدافهم بذكاء وقد يعيدون تنظيم أعمالهم ويجب أن يأخذوا احتياطاتهم في كل خطوة لتفادى الوقوع في أخطاء.

عاطفيا: كوكب المريخ يجعلهم مشرقين ومحط للأنظار، يجب الا يصعدوا الأزمات مع الشريك.

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