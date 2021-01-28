تراجع مبيعات الساعات السويسرية 22%

قال اتحاد قطاع الساعات السويسرية، اليوم الخميس، إن مبيعات الساعات تراجعت بنسبة 22% العام الماضى، حيث أدت جائحة كورونا لانخفاض المبيعات في جميع الأسواق الرئيسية ما عدا الصين.وقد سجلت شركة سواتش السويسرية الكبرى لصناعة الساعات أول صافى خسائر لها عام 2020، بلغت قيمتها 53 مليون فرانك، بعد تحقيق أرباح بقيمة 748 مليون فرانك عام 2019.وقد باعت شركات صناعة الساعات في سويسرا ساعات فى الخارج بقيمة 17 مليار فرانك سويسرى (19 مليار دولار) وعلى الرغم من انخفاض المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 25% و20% على التوالى، ارتفعت المبيعات في الصين بنسبة 20% العام الماضى.