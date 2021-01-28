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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب

الخميس 28/يناير/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة "سمية الخشاب" مؤشرات محرك البحث جوجل، بعد الكشف عن شخصيتها فى برنامج "The Masked Singer أنت مين".

وشاركت سمية الخشاب فى البرنامج الذى يبث على قناة إم بى سى مصر، وقامت بتجسيد شخصية "شهر زاد" التى تسببت فى حيرة كبيرة لدى المحققين.
بعد تصدرها التريند..
الإكسسوارات
لا تقل الإكسسورات أهمية في الإطلالات لدى سمية الخشاب، تختارها بعناية دائمًا، كما أنها ترتدى الأكسسورات الملونة في إطلالاتها.
بعد تصدرها التريند..
الملابس
تعد سمية الخشاب من أيقونات الموضة في السينما المصرية، تتميز دائما بإطلالتها البسيطة والجريئة دائمًا ما تختار الملابس العصرية، التي تجمع بين الأناقة والبساطة في آن واحد.
بعد تصدرها التريند..
قصات الشعر
تفضل دائما الشعر الطويل، الاسود الذي يميزها، كما تظهر بالشعر المنسدل أو المرفوع.
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب
سمية الخشاب

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