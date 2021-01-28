بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء النجمة سمية الخشاب



تصدرت الفنانة "سمية الخشاب" مؤشرات محرك البحث جوجل، بعد الكشف عن شخصيتها فى برنامج "The Masked Singer أنت مين".



وشاركت سمية الخشاب فى البرنامج الذى يبث على قناة إم بى سى مصر، وقامت بتجسيد شخصية "شهر زاد" التى تسببت فى حيرة كبيرة لدى المحققين. تصدرت الفنانة "سمية الخشاب" مؤشرات محرك البحث جوجل، بعد الكشف عن شخصيتها فى برنامج "The Masked Singer أنت مين".وشاركت سمية الخشاب فى البرنامج الذى يبث على قناة إم بى سى مصر، وقامت بتجسيد شخصية "شهر زاد" التى تسببت فى حيرة كبيرة لدى المحققين.

الإكسسوارات

لا تقل الإكسسورات أهمية في الإطلالات لدى سمية الخشاب، تختارها بعناية دائمًا، كما أنها ترتدى الأكسسورات الملونة في إطلالاتها.

الملابس

تعد سمية الخشاب من أيقونات الموضة في السينما المصرية، تتميز دائما بإطلالتها البسيطة والجريئة دائمًا ما تختار الملابس العصرية، التي تجمع بين الأناقة والبساطة في آن واحد.