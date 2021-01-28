لارتفاع الأسعار.. عصابة تسرق زيت عباد الشمس في تركيا

اعتقلت الشرطة التركية 3 مواطنين اتهمتهم بسرقة الزيوت النباتية (زيت عباد الشمس) من منازل المواطنين، في مقاطعة نيزيب بمدينة غازي عنتاب.وقالت صحيفةً جمهورييت التركية، إن زيادة أسعار الزيوت النباتية في تركيا، تسببت في حدوث عدد من السرقات لعبوات الزيت من منازل المواطنين في مدينة غازي عنتاب.وبدأت فرق الشرطة التحقيق في حوادث السرقة، وفحصت الكاميرات الأمنية التي سجلت لحظات سرقة الزيوت من المنازل.