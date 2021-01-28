«كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا».. ندوة لمحامي الإسكندرية السبت

أعلنت نقابة محامي الإسكندرية، عن عزمها تقديم محاضرة لأعضائها عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية (قطاع التدريب الضريبي بالإسكندرية).وأوضحت النقابة الفرعية في إعلانها، أن الندوة ستعقد يوم السبت الموافق 30 يناير في تمام الواحدة ظهرا بمركز الخدمات النقابية بالدخيلة، ويحاضر فيها الأستاذ أحمد محمد أبوزيد (مراجع فحص ومحاضر مالي بمصلحة الضرائب)، وسيتم خلالها شرح طريقة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (296) لسنة 2020 والخاص بتقديم الشخص الطبيعي إقرار 2020 إلكترونيا وإلغاء الإقرار الورقي.