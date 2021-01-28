ماجدة زكى تصور مشاهدها في «هجمة مرتدة»

تصور النجمة ماجدة زكي مشاهدها بمسلسلها الجديد "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، بالتزامن مع المشاهد النهائية من العمل الجديد المأخوذ عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.وقاربت النجمة الكبيرة وطاقم العمل على الانتهاء تماما من التصوير، ليصبح العمل من أول الأعمال الجاهزة للعرض خلال رمضان، ليدخل المخرج أحمد علاء غرف المونتاج لتجهيز الحلقات، وتسليمها لشركة سينرجي قبل شهر رمضان.المسلسل الجديد بطولة عدد كبير من النجوم، على رأسهم أحمد عز وهند صبري ونضال الشافعي وإنجي المقدم وماجدة زكي، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.