598 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية البلغارية، اليوم الخميس، عن تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت البيانات إلى أن العاصمة صوفيا سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة، إذ سجلت 150 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية.وذكرت السلطات الصحية أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 26 ألفا و448 حالة، من بينهم 2865 مريضًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، منهم 265 في حالة خطيرة داخل وحدات الرعاية المركزة.كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بينما تماثل للشفاء 627 متعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.