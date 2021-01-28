نيللي كريم: «ضد الكسر» مفاجأة كبيرة للجمهور

عبرت النجمة نيللي كريم عن سعادتها لبدء تصوير مسلسلها الجديد "ضد الكسر" الذي أكدت أنه اسم مؤقت حتى الاستقرار على الاسم النهائي للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.وقالت نيللي لـ"الدستور"، لا يوجد أزمات كما قيل خلال الفترة الماضية، والتي قيل إنها ستعصف بالعمل وتخرجه نهائيا من شهر رمضان القادم، مؤكدة أن زملائها بدأوا التصوير في أحد الديكورات الرئيسية باستوديوهات العدل بدونها لأن الجدول كان لا يشمل مشاهدها وتلتحق بهم خلال الساعات القادمة.وأشارت إلى أن مسلسلها الجديد سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، وتسعى لتقديم شخصية مفاجأة بعد النجاح الكبير لمسلسلها بـ100 وش مع آسر ياسين، وأنها حاليا تركز في المسلسل ولا حقيقة لتصويرها فيلم آخر خلال الفترة الحالية، وأن ارتباطاتها ستكون بعد المسلسل الجديد حيث لم يتبق إلا شهرين ونصف على الموسم الرمضاني.