قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021









ويعرض "الدستور" لطلاب الثانوية العامة وأيضًا لأولياء الأمور، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بموافقة الدكتور طارق شوقي.



بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب المرحلة الثانوية متابعة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة، لجعل طرق المذاكرة أفضل وأسهل، وذلك من خلال منصة إدارة التعلم.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المحتوى الرقمي الموجود مدعوم بصور وفيديوهات للتسهيل على طلاب المرحلة الثانوية العامة، وغير ذلك يحتوي على أسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد التي يستطيع الطالب من خلاله معرفة جميع المعلومات بطريقة عميقة في الدروس والمناهج بأكثر من أسلوب وطريقة مختلفة.



وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذًا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي من خلال هذا الرابط:



https:moe-register.emis.gov.eghomeindex



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية التسجيل متاحة بداية من يوم الأحد الموافق 10-1-2021، وذلك في إطار الإستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة 20202021.



وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات المدرسية التابع لها الطالب أو الطالبة، ثم يقوم المتقدم بتقديم الشكوى من خلال تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية، وذلك من خلال الرابط التسجيلي

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وتعتبر المنصات الإلكترونية في الوقت الحالي مساندة لطلاب الثانوية العامة وأيضًا لأولياء الأمور، واعتبرت الحكومة المصرية أنها من ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والمواطنين، من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.ويعرض "الدستور" لطلاب الثانوية العامة وأيضًا لأولياء الأمور، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بموافقة الدكتور طارق شوقي.أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب المرحلة الثانوية متابعة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة، لجعل طرق المذاكرة أفضل وأسهل، وذلك من خلال منصة إدارة التعلم.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المحتوى الرقمي الموجود مدعوم بصور وفيديوهات للتسهيل على طلاب المرحلة الثانوية العامة، وغير ذلك يحتوي على أسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد التي يستطيع الطالب من خلاله معرفة جميع المعلومات بطريقة عميقة في الدروس والمناهج بأكثر من أسلوب وطريقة مختلفة.وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذًا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي من خلال هذا الرابط:وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية التسجيل متاحة بداية من يوم الأحد الموافق 10-1-2021، وذلك في إطار الإستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة 20202021.وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات المدرسية التابع لها الطالب أو الطالبة، ثم يقوم المتقدم بتقديم الشكوى من خلال تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية، وذلك من خلال الرابط التسجيلي https:moe-complains.emis.gov.eg

بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنصات الإلكترونية للطلاب بجميع المراحل التعليمية، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.