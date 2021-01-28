756 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 756 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأفادت صحيفة بانكوك بوست بأن من بين الحالات الجديدة 746 حالة عدوى محلية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في تايلاند 16 ألفا و221 حالة.وقالت أبيساماي سريرانجسان، مساعدة المتحدث باسم مركز إدارة الوضع الوبائي، إنه تم اكتشاف 724 حالة عبر عملية التعقب النشطة و22 حالة في المستشفيات.