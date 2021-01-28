تراجع شبه جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

هبطت مؤشرات بورصة الكويت لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من تراجع الأسهم القيادية.وهبط المؤشر العام بنسبة 0.26%، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37%، فى الوقت الذى تراجع فيه مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.04%، بينما خالف السوق الرئيسي الاتجاه وارتفع بنحو 0.05%.وبلغت أحجام التداول الكلية ببورصة الكويت بالمستهل نحو 58 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1760 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.1 مليون دينار تقريبًا.وجاء سهم "الوطنية القابضة" على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة بلغت 3.80%، فيما تصدر سهم "التمدين الاستثمارية" ارتفاعات السوق بنحو 6.90%.وتصدر سهم "أرزان" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 1.12 مليون دينار مُرتفعًا بنسبة 3.17%، يليه سهم "بيتك" بقيمة 787.11 ألف دينار مُتراجعًا بنحو 0.42%