مبادرة خليجية لإنشاء مجال جوي علوي موحد

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عن مبادرة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء مجال جوي علوي موحد بينها.وفي التفاصيل، قالت الصحيفة، إن الممثلون عن الدول الأعضاء يدرسون المبادرة والأمور المتعلقة بها من مختلف الجوانب.ووفقا لبيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس اجتماعه الرابع، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس.وتمت مناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة، ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة وصولًا للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من المواضيع، حيث سيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.