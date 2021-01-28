أصيب بكورونا.. نقل الملياردير المكسيكي كارلوس سليم للمستشفى

نقل الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، أحد أغنى رجال العالم إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن متحدث باسم عائلته اليوم الخميس، موضحا أنه في حالة جيدة.وقال ارتورو الياس أيوب لوكالة فرانس برس إن الملياردير البالغ من العمر 80 عاما "أدخل إلى المستشفى للمراقبة فقط ويتمتع بصحة جيدة جدا".وكان كارلوس سليم ضومط نجل الملياردير الذي يعمل في قطاع الاتصالات، كتب في تغريدة على تويتر الاثنين أن والده يعالج من كوفيد-19 ويعاني من أعراض خفيفة.وقال إنه "في حالة جيدة جدا ويحرز تقدما كبيرا في مقاومة كوفيد-19 بعد أكثر من أسبوع من الأعراض الطفيفة".وتقدر ثروة سليم وعائلته اللذان يملكان مجموعة الاتصالات العملاقة "أمريكا موفيل" بنحو 58،5 مليار دولار، حسب مجلة فوربس ما يجعله أغنى رجل في أميركا اللاتينية.