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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

آلاف البولنديين يتظاهرون احتجاجا على حكم قضائى يحظر الإجهاض

الخميس 28/يناير/2021 - 07:11 ص
البولنديين يتظاهرون
البولنديين يتظاهرون
وكالات
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تظاهر آلاف البولندييين مساء الأربعاء احتجاجا على حكم محكمة يحظر الإجهاض فعليا في البلاد.

وقضت المحكمة في حكمها بأن عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها بسبب عيوب خلقية مستعصية، والتي تغطي مجموعة واسعة من الحالات من متلازمة داون إلى الأمراض القاتلة،غير قانونية بموجب الدستور.

مثل هذه العيوب الخلقية كانت مسؤولة عن جميع عمليات الإجهاض القانونية تقريبا في بولندا في عام 2019.

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على صدور هذا الحكم.

وردد المتظاهرون في المسيرة شعارات مؤيدة للإجهاض عند الطلب وضد حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ اجتماعيا.

ومن المتوقع انطلاق احتجاجات إضافية خلال الأيام المقبلة.

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