أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الخميس 28-1-2021





أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك الخميس 28-1-2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم في السوق المحلي ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66 جنيه، كما واصل سعر الدولار اليوم استقراره أمام الجنيه ليسجل في المصرف المتحد للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه، وفي بنك فيصل الإسلامي سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.07 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68 جنيه.



سعر اليورو اليوم 28-1-2021 في البنوك

وفي بنك بلوم مصر ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04 جنيه، كما ارتفع اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك قناة السويس للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.00 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.97 جنيه. وفي بنك بلوم مصر ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04 جنيه، كما ارتفع اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك قناة السويس للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.00 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.97 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم وشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك ارتفاعًا نسبيًا، إذ بلغ سعر تداول الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 21.68 جنيه للشراء وللبيع 21.45 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.68 جنيه وللبيع 21.45 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 21.69 جنيه وللبيع 21.51 جنيه، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 21.69 جنيه وللبيع 21.44 جنيه.



سعر الدولار الإسترليني وعلى صعيد آخر، استقر سعر الدولار الاسترليني في البنوك اليوم ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 12.23 جنيه وللبيع 12.05 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 11.49 جنيه وللبيع 11.32 جنيه، كما ارتفع سعر الدولار الإسترليني أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 12.24 جنيه وللبيع 11.69 جنيه.

تباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 28-1-2021، أمام الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية في البنوك المحلية والأجنبية، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.77 جنيه، أما سعر اليورو فسجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.10 جنيه، وفقًا للبنك المركزي المصري.