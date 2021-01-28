أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 28-1-2021
الخميس 28/يناير/2021 - 07:52 ص
ياسمين محمودطباعة
يقدم «الدستور» أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 28-1-2021 خلال التداولات الصباحية وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 فى الأسواق، حيث لاتزال أزمة جائحة كورونا تؤثر على السوق العالمي لسعر الذهب، وسجلت تداولات الذهب انخفاضًا نسبيًا اليوم الخميس، نتيجة قيود الإغلاق التي أعلنت عنها الدول للحد من تفشي الفيروس في العالم، ليتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1849.16 دولار للأوقية الأونصة، كما نزل سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1847.50 دولار.
وعلى مستوى أسعار المعادن النفيسة، فشهدت أيضًا تراجعًا إذ انخفض سعر الفضة 0.1% إلى 25.41 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1091.08 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2322.66 دولار.
وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري، وسجل سعر الذهب عيار 21، والذي يمثل العيار الأشهر في السوق المحلي تراجعًا بقيمة 3 جنيهات.
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6504 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية نحو 28.89 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 929 جنيهًا.
عيار 21 يسجل 809
أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 28-1-2021
وعلى مستوى أسعار المعادن النفيسة، فشهدت أيضًا تراجعًا إذ انخفض سعر الفضة 0.1% إلى 25.41 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1091.08 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2322.66 دولار.
وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري، وسجل سعر الذهب عيار 21، والذي يمثل العيار الأشهر في السوق المحلي تراجعًا بقيمة 3 جنيهات.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعيةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 927 جنيهًا، كما سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا ملحوظًا ليهبط إلى نحو 811 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 695 جنيهًا.
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم
وبلغ سعر جرام الذهب 22 وهو الأقل حركة شراء في الأسواق المحلية نحو 850 جنيهًا، وأيضًا سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 541 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 463 جنيهًا، وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6488 جنيهًا.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 929 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 696 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 696 جنيهًا.
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6504 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية نحو 28.89 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 929 جنيهًا.
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عيار 21 يسجل 809