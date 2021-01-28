أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 28-1-2021

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية





سعر جرام الذهب فى مصر اليوم





متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري





وعلى مستوى أسعار المعادن النفيسة، فشهدت أيضًا تراجعًا إذ انخفض سعر الفضة 0.1% إلى 25.41 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1091.08 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2322.66 دولار.وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري، وسجل سعر الذهب عيار 21، والذي يمثل العيار الأشهر في السوق المحلي تراجعًا بقيمة 3 جنيهات.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 927 جنيهًا، كما سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا ملحوظًا ليهبط إلى نحو 811 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 695 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب 22 وهو الأقل حركة شراء في الأسواق المحلية نحو 850 جنيهًا، وأيضًا سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 541 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 463 جنيهًا، وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6488 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 929 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 696 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 696 جنيهًا.أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6504 جنيهًا، وبلغ سعر الأوقية نحو 28.89 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 929 جنيهًا.