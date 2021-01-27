انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 809 جنيهات

شهدت أسعار الذهب انخفاضا في الأسعار خلال تعاملات، صباح اليوم الأربعاء، وفق رصد نشرة "الدستور" اليومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم في صباح التعاملات بقيمة 3 جنيهات.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من 683 جنيها لعيار 18، بينما سجل عيار 21 نحو 809 جنيهات، وسجل سعر عيار 24 نحو 924 جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنية الذهب سجل 6472 جنيها، وسجل سعر الأوقية العالمية نحو 1847 دولارا.