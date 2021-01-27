رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 809 جنيهات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:19 ص
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
طباعة
شهدت أسعار الذهب انخفاضا في الأسعار خلال تعاملات، صباح اليوم الأربعاء، وفق رصد نشرة "الدستور" اليومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم في صباح التعاملات بقيمة 3 جنيهات.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من 683 جنيها لعيار 18، بينما سجل عيار 21 نحو 809 جنيهات، وسجل سعر عيار 24 نحو 924 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنية الذهب سجل 6472 جنيها، وسجل سعر الأوقية العالمية نحو 1847 دولارا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100.3 مليون

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

الصور

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

دراسة: الخرسانة على شكل صدفة الكركند تكون أقوى

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين

إبراهيم فرغلى يحاضر حول توظيف الفلسفة فى القصص المصورة