تجديد مواجهات بين محتجين وقوى أمنية بمحيط سراي طرابلس

تجددت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط سراي مدينة طرابلس شمال لبنان، مساء اليوم الأربعاء، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم.وقبل قليل، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، وقوع 26 جريحا في مظاهرة ساحة النور بطرابلس، التي نظمها محتجون على قرارات الإغلاق ضد تفشي وباء كورونا.وأشار الصليب الأحمر، وفقا لبيان صحفي، إلى أن المصابين بينهم 2 جرحى تم نقلهما إلى المستشفى، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين.وكانت قوات الأمن اللبناني، منعت مساء اليوم، المتظاهرين من الاقتراب من السراي الحكومي في طرابلس، بعد محاولات من وصول الاحتجاجات إليه، وفقا لقناة العربية.