استئناف خدمات التربية الكنسية بـ25% بإيبارشية المنيا

أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، عن استئناف صلوات القداسات طوال الأسبوع ابتداءًا من اليوم.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى عودة خدمات التربية الكنسية بنسبة حضور 25%، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.