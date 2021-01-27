تونس: الكشف عن طرد مشبوه لدى وصوله القصر الرئاسي

أكد مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أن ظرفا مشبوها وصل إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان خال من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.وقال المصدر- في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء- إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتلق هذا الظرف، بل فتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وإن الرئيس في حالة صحية جيدة.وأفاد المصدر بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف.